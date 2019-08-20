В России падают цены на свинину
Оптовые цены на свинину продолжают снижаться. По сравнению с прошлым годом цена за килограмм снизилась на 5-10%.
На обычных потребителей снижение также повлияет, но не через прямое удешевление товара, а через увеличение частоты и масштабов акций на мясную продукцию.
"Я ожидаю, что в ближайшие три-четыре года прирост объема производства продолжится – на 4-5% в год. Это резко усиливает внутреннюю конкуренцию, создавая предпосылки для снижения оптовых цен. Сложившиеся годовые цены в этом году будут ниже прошлогодних минимумов - сейчас на 5%, а к концу года, возможно, на 10%", - считает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.
Также эксперты считают, что снижение опосредованно затронет цены и на другие продукты питания, особенно на курятину, сообщает РИА Новости.
Покупатели розничных магазинов начнут ощущать снижение цен примерно через три-четыре месяца. Еще столько-же времени потребуется для снижения цен на сопутствующие продукты.
ИСТОЧНИК KP.RU