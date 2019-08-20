В России падают цены на свинину

СЕГОДНЯ 11:09 2019-08-20T11:10:31+03:00

Вместе со свининой будет дешеветь и другое мясо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Снижение составит до 10% по итогам года

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Оптовые цены на свинину продолжают снижаться. По сравнению с прошлым годом цена за килограмм снизилась на 5-10%.

На обычных потребителей снижение также повлияет, но не через прямое удешевление товара, а через увеличение частоты и масштабов акций на мясную продукцию.

"Я ожидаю, что в ближайшие три-четыре года прирост объема производства продолжится – на 4-5% в год. Это резко усиливает внутреннюю конкуренцию, создавая предпосылки для снижения оптовых цен. Сложившиеся годовые цены в этом году будут ниже прошлогодних минимумов - сейчас на 5%, а к концу года, возможно, на 10%", - считает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

Также эксперты считают, что снижение опосредованно затронет цены и на другие продукты питания, особенно на курятину, сообщает РИА Новости.

Покупатели розничных магазинов начнут ощущать снижение цен примерно через три-четыре месяца. Еще столько-же времени потребуется для снижения цен на сопутствующие продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU