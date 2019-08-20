Роспотребнадзор сообщил сколько времени школьникам можно проводить у экранов

СЕГОДНЯ 11:48 2019-08-20T11:48:29+03:00

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В Роспотребнадзоре рассказали сколько времени школьникам можно пользоваться компьютером. Речь идет только об использовании техники в рамках школьных занятий.

«Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1-2 классов - не более 20 минут, для учащихся 3-4 классов - не более 25 минут, для учащихся 5-6 классов - не более 30 минут, для учащихся 7-11 классов - 35 минут», - говорится в сообщении ведомства.

Также ведомство озвучило предельные нормы для использования интерактивных досок на уроках, это пять минут для младшей школы и десять для старшей, сообщает ТАСС. При этом суммарная работа с техникой за день не должна превышать 25 минут для первоклашек и второклашек, и получаса для всех остальных.

Специалисты рекомендуют не просто сокращать использование экранов, а стремиться к максимальному разнообразию деятельности в течение урока. Постоянно чередовать работу с компьютером, чтение, письмо, устное общение, легкие физические упражнения.

ИСТОЧНИК KP.RU