2019-08-20T12:56:49+03:00
Общество

Космонавты будут тренироваться с чеченским спецназом и восходить на Эльбрус

Дмитрий Рогозин озвучил и другие планы расширения Роскосмоса на Кавказ
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Дмитрий Рогозин посетил молодежный форум «Машук». Фото: пресс-служба РоскосмосаДмитрий Рогозин посетил молодежный форум «Машук». Фото: пресс-служба Роскосмоса
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О планах Роскосмоса на расширение кавказской инфраструктуры сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук».

«Было бы неплохо, если бы Роскосмос на Северном Кавказе пустил свои корни. Вчера и позавчера были в двух республиках, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, сейчас в Ставропольском крае. Смотрим возможности того, чтобы на Северном Кавказе развернуть центр подготовки космонавтов. Побывали, например, на Эльбрусе, я даже не мог представить всю мощь и весь дух горы. Восхождение космонавтов на Эльбрус, я думаю, тоже будет предметом программы подготовки», - сказал он.

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщал, что российские космонавты со следующего года начнут проходить альпинистскую и воздушно-десантную подготовку, а также курсы выживания в дикой среде и оказание первичной медицинской помощи в Российском университете спецназа в Чечне, сообщает ТАСС.

Подобная подготовка жизненно необходима космонавтам, так как место посадки зачастую тяжело предсказать и экипажу космического аппарата может потребоваться выживание в дикой среде длительностью до нескольких суток, либо перемещение по дикой местности до подходящей точки эвакуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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