Женщину, пострадавшую при жесткой посадке самолета в "Жуковском", выписали из больницы

СЕГОДНЯ 15:35 2019-08-20T15:35:12+03:00

Теперь за ней будет наблюдать районный врач

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Пострадавшую при жесткой посадке лайнера А321 в "Жуковском" выписали из больницы и отпустили домой под наблюдение районного врача. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Накануне женщина прошла обследование, и врачи приняли решения выписать её.

Напомним, самолет А321 совершил аварийную посадку в кукурузном поле утром 15 августа. Причиной происшествия стало попадание птиц в двигатели самолета. На борту находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Благодаря умелым действиям командира корабля, никто не погиб. Некоторые получили незначительные травмы, а госпитализация понадобилась только одной женщине.

Авиакомпания уже начала выплачивать пассажирам злополучного рейса компенсации. Каждому из них на счет придет 100 тысяч рублей. А летчикам, посадившим лайнер, присвоили звания Героев России.

ИСТОЧНИК KP.RU