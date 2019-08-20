Площадь лесных пожаров на Канарских островах достигла 12 тысяч гекторов

СЕГОДНЯ 15:57 2019-08-20T15:57:11+03:00

Пожары на Канарах распространились на территорию в 12 тысяч гекторов Фото: REUTERS

Свои дома покинули почти десять тысяч жителей

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По данным местной службы спасения, в настоящее время периметр горящей территории на испанском острове Гран-Канария составляет 78,8 километра. Гран-Канария - третий по величине и второй по количеству жителей остров популярного среди туристов Канарского архипелага.

В субботу, 17 августа, в лесах острова начался пожар. К 18 августа площадь возгорания составила около 1,7 тысячи гектаров, с острова начали эвакуировать людей. Свои дома покинули более восьми тысяч человек.

Несмотря на борьбу со стихией, остановить ее пока не удается. В настоящее время площадь природного пожара на испанском острове Гран-Канария достигла 12 тысяч гектаров.

Как сообщил глава региона Анхель Виктор Торрес, число эвакуированных прибавилось и превысило 10 тысяч человек. К тушению огня привлечено свыше тысячи человек.

В целях безопасности некоторые автомобильные дороги на острове Гран-Канария перекрыты. Однако сегодня утром Торрес написал в Твиттер о том, что пожар на острове Гран-Канария «начал стихать и теряет потенциал», пишет "Ридус".

ИСТОЧНИК KP.RU