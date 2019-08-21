«Идем правее, на солнце» — футболки с фразой бортпроводника А-321 поступили в продажу

СЕГОДНЯ 13:11 2019-08-21T13:11:24+03:00

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Магазин сувенирной продукции RT открыл продажу футболок с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Эти слова во время эвакуации пассажиров самолета А-321 произнес бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, который помогал людям выбраться из салона самолета и сориентироваться в кукурузном поле.

Момент эвакуации на видео снял один из пассажиров, и фраза бортпроводника мгновенно разлетелась по Сети и стала узнаваемой. Сам Ивлицкий рассказал, что люди, спустившись на землю, растерялись и не понимали что делать дальше.

«Я когда вышел, увидел, что пассажиры просто гуляют по кукурузному полю и не понимают, куда им идти. Я мегафон взял, говорю: «Идите левее!» А вокруг сплошная кукуруза, и непонятно: где лево, где право. И над этим всем солнце. Вот и сказал: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», - объяснил Дмитрий.

Напомним, что самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье вскоре после вылета из аэропорта «Жуковский» 15 августа. Из-за стаи птиц, попавшей в двигатели, самолету пришлось экстренно приземлиться. Экипаж лайнера спас жизни 226 пассажирам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726074" frameborder="0"></iframe> «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»: Экипаж А-321 руководит эвакуацией пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU