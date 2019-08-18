2019-08-18T16:23:36+03:00
Общество

Герои нашего времени: как русские пилоты заставили нас поверить в чудо

Колумнист "КП" размышляет о том, почему мастерством и везением Дамира Юсупова и Георгия Мурзина восторгаются миллионы людей по всей стране
Сергей МАРДАНжурналист
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Дамир Юсупов, посадивший вместе с экипажем пассажирский самолет на кукурузном поле, еще не привык к роли героя.Дамир Юсупов, посадивший вместе с экипажем пассажирский самолет на кукурузном поле, еще не привык к роли героя.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Я и не помню, когда такое воодушевление охватывало нас всех, как после «чуда на кукурузном поле». До этого общей у нас была только скорбь. Вместе радоваться мы почти разучились.

Только дураки могут сейчас обсуждать, что это было – профессионализм, везение, чудо. В общественном сознании не существует никакой «объективной» правды. Народ сам внутри себя создает символы и мифы, которые и становятся объективной реальностью и историческим фактом.

В народном сознании существует объективный факт – два русских летчика – Дамир Юсупов и Георгий Мурзин спасли 230 человек от смерти. После целой череды страшных катастроф, случившихся с нашей страной всего за два месяца – сгоревшего самолета Аэрофлота, пожара на «Лошарике», взрыва на ракетных испытаниях в Северодвинске – наконец прервалась страшная черная полоса и России были дарованы чудо спасения и надежда.

Россия, кажется, столетиями выживает только этой надеждой на спасение. Надеялись, когда надевали чистую рубаху перед смертельным боем, выжить в котором не было шансов, когда работали до изнеможения, когда шли сквозь холод и пургу и строили в диком таежном безлюдье прекрасные города.

Наши герои – это символы и свидетели того, что спасение возможно, и оно есть.

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в кукурузном поле возле аэропорта "Жуковский" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в кукурузном поле возле аэропорта "Жуковский"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Провидение и мастерство двух пилотов спасли 230 человек от почти неизбежной гибели. Именно общее интуитивное осознание того, что это было чудо, и привело миллионы людей в почти религиозный восторг.

Это общее переживание искало выход, требовало запечатления его в каком-то публичном акте, которым и стало присвоение пилотам звания Героев России. Но это звание они по факту получили от в сознании страны еще до подписания президентом указа. Документ просто стал констатацией факта.

Дамир Юсупов и Георгий Мурзин стали теми долгожданными героями нашего времени, которых мы ждали мучительно долго.

С героями прошлого у нас все в порядке. Предки об этом позаботились. Однако славное прошлое вещь тяжелая. Неизбежно возникает вопрос: а мы-то что? А нас что за душой осталось?

Зацикленность на прошлом легко оборачивается общественной депрессией, неверием нации в себя и в свое будущее. Когда вокруг только полковники захарченки и косноязычные эстрадные звезды, а современники меряются количеством подписчиков в инстаграмме, как дворянство мерялось древностью родов, это вызывает отчетливый привкус распада и близкого конца.

Все пассажиры остались живы и не получили серьезных травм. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все пассажиры остались живы и не получили серьезных травм.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Десятилетние попытки государственной пропаганды выстроить собственный пантеон национальных героев по военным лекалам Великой Отечественной войны были нелепы и лишены логики, а потому обществом игнорировались.

Никакой отечественной войны, слава Богу, нет, и подвиги российских военных обычному человеку затруднительно примерить лично на себя. Ведь понятно, что слесарь из Сыктывкара или водитель из Костромы не может представить себя спецназовцем или пилотом штурмовика Су-25.

Для многих героями стали Арсений Павлов Моторола и Михаил Толстых Гиви, но и тут не стоит обманывать себя – не для всех. Потому что, отношение к войне на востоке Украины очень разное. Слишком для многих она остается чужой. А герой, он должен быть общим для всех. Ну, исключая конечно маргиналов и предателей.

Дамир Юсупов, и Георгий Мурзин – идеальные герои. Идеальные до такой степени, что это кажется почти неправдоподобным – как будто их биографии писал какой-то сценарист.

Второй пилот, аварийно севшего в кукурузном поле самолета - Георгий Мурзин (второй справа). Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Второй пилот, аварийно севшего в кукурузном поле самолета - Георгий Мурзин (второй справа). Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Дамир Юсупов в 33 года не побоялся изменить всю свою жизнь. Он бросил тихую офисную работу юриста и поступил в летное училище, потому что, с детства мечтал только о небе.

Стал командиром самолета только в 41 год. Познакомился с женой тоже в небе, отец троих детей. Настоящий уралец, человек из железа и стали.

Второй пилот – Георгий Мурзин. Ему всего 23 года. Для нынешнего инфантильного времени – совсем мальчик. Его московские ровесники в этом возрасте только идут в магистратуру, для того, чтобы не служить в армии и живут на родительские деньги.

И вот эти два совершенно «киношных» типажа – 40-летний мужчина, который начал «вторую» жизнь с нуля и почти мальчик, от которого зависят буквально жизни десятков людей, дарованы нам хотя бы для того, чтобы 1 сентября 2019 года во время классного часа учителям было, про что рассказать детям. 1 сентября ведь про важные вещи говорят.

Именно дети в первую очередь страдают от нашего цинизма, от нашего безвременья, серости, бессмысленности жизни, в которой, кажется, нет больше ни великих целей, ни светлых идеалов.

Детское сознание линейное и потому честное. Ему нельзя продать фальшивку. Ты можешь хоть наизнанку вывернуться, объясняя семилетке, что Олег Тиньков – великий человек. Но ребенок просто решит, что родитель тронулся рассудком.

А вот про Юсупова и Мурзина он поймет сразу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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