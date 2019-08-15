Чем опасен август для авиаполетов: В двигатель А321 попали молодые птицы

Причина аварийной посадки А321 на кукурузном поле в Подмосковье - птицы, попавшие в двигатель самолета. К счастью, благодаря умелым действиям экипажа, удалось избежать жертв. Но как птицы вообще попали в двигатель? Об этом мы расспросили эксперта.

- Напрашивается простое решение — поставить на двигатели решетки, защищающие от птиц. Почему этого не делают?

- Решетки от птиц на турбореактивных двигателях действительно не ставят — они создают сопротивление воздушному потоку, - сказал КП заслуженный военный летчик, зам главного редактора журнала Авиапанорама генерал-майор авиации Владимир Попов. - Помимо увеличения аэродинамического сопротивления это ведет еще и к уменьшению притока кислорода, который необходим для сгорания топлива, то есть уменьшается тяга. Хотя на других воздушных судах такая защита используется. Например, на вертолетах и на поршневых авиадвигателях (самолеты с винтами), но там значительно ниже скорости, следовательно, ниже потери от сопротивления воздуха. Есть особенности конструкции и у некоторых военных самолетов с вертикальным взлетом и посадкой — у них на время взлета и посадки зона забора воздуха перекрывается шторками или сеткой. Чтобы в двигатель не попадала пыль, камни...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726086" frameborder="0"></iframe> Тот самый момент, когда чайки попали в двигатель самолета.

- Так двигатель при вертикальном взлете и посадке как раз «дует» в землю, а не «всасывает» с нее — как же тогда камни попадают в двигатель?

- А там создается турбулентный, вихревой режим. Под напором воздуха пылевая смесь поднимается с земли и таким облаком окутывает двигатели. И может попасть в зону забора воздуха. А с переходом на режим горизонтального полета эти шторки убираются.

- А почему нельзя это решение применить для гражданских самолетов?

- Потому что высок риск того, что шторки не уберутся. Это только кажется, что ничего страшного. На самом деле это приведет к ощутимой потере тяги, самолет будет медленнее лететь, двигатель — перегреваться. Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации значительно возрастает. Считается, что это больший риск, чем столкновение с крупной птицей.

Спасатели у места аварийной компании самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" 15 августа 2019 г.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726074" frameborder="0"></iframe> «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»: Экипаж А-321 руководит эвакуацией пассажиров.

- Как на аэродромах борются с птицами?

- В штатном расписании аэропорта предусмотрена орнитологическая служба обеспечения полетов — это такой же обязательный элемент, как и метеорологическая служба, служба радио-технического обеспечения, медицинская служба. Средства для отпугивания самые разные. Пугала, сферические зеркала, такие, знаете, как на дискотеках, периодически пожарные машины по взлетной полосе проезжают, включают сирену, струю воды в воздух пускают — то есть создается нервозная обстановка для птиц, чтобы они не собирались около аэропорта. Хорошо действуют светошумовые и газовые пушки, в том числе карбидные. Метан накапливается, поджигается и с громким хлопком и языком пламени такая свеча выстреливается в небо или в сторону скопления и гнездования птиц.

- Как часто производятся такие атаки?

- Это уже сама орнитологическая служба решает по ситуации. По мере скопления птиц. Иногда раз в несколько часов, если птиц много. Существует суточная миграция — птицы активны по утрам и вечерам. И сезонная миграция — перелеты весной и осенью.

- Странно, что эти чайки не улетели — самолет ведь ревет. К тому же еще не осень, только август…

- Август как раз тоже опасный месяц. Как раз молодняк подрастает, становится на крыло. Им все интересно, они чувствуют кураж, прилив сил — в общем, ведут себя как подростки. Думаю, как раз молодые птицы и попали в двигатели. Взрослая чайка улетела бы в сторону.

Чайка у аэропорта Ататюрка в Стамбуле.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А в Жуковском вы были? Видели системы отпугивания?

- Я был, но в специальной зоне, где размещаются военные самолеты и испытательные воздушные суда, там газовые пушки есть. А про пассажирский аэродром не скажу, я там не был… Но должен сказать, что вопросы работы орнитологических и других служб решает администрация конкретного аэропорта, а как известно, сегодня все экономят.

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