В МВД рассказали, какие нарушения выявляют перед началом учебного года

СЕГОДНЯ 19:50 2019-08-20T20:22:33+03:00

Чаще всего около школ бывают сломаны светофоры или стерта дорожная разметка [видео]

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Перед началом учебного года создаются целые комиссии, которые контролируют наличие пешеходных переходов около школ, работу светофоров и наличие ограждений вокруг образовательных учреждений.

Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел России генерал-майор Владимир Кузин рассказал слушателям программы "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда" о том, какие нарушения фиксируются чаще всего.

Так, оказалось, что у многих возникают проблемы с выходом с территории школы. Двери калитки не должны выходить непосредственно на проезжую часть, поскольку ребенок может резко выскочить на дорогу. Также, по словам Кузина, часто бывает стерта дорожная разметка, сломаны светофоры.

В таких случаях комиссия МВД направляет предписания ответственным собственникам дорог, в основном, муниципальным властям. На устранение нарушений дается определенный срок, если работа не выполнена - предусмотрено наказание.

"Безопасность - дело общее", - подчеркнул генерал-майор в беседе с ведущими Антоном Челышевым и Натальей Агре.

Сайт kp.ru писал, что ранее в МВД России рассказали также о проводимых ведомством мерах профилактики дорожно-транспортного травматизма среди детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/727074" frameborder="0"></iframe> Чаще всего около школ бывают сломаны светофоры или стерта дорожная разметка.Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел России генерал-майор Владимир Кузин рассказал слушателям программы "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда" о том, какие нарушения фиксируются чаще всего.

ИСТОЧНИК KP.RU