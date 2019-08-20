В МВД рассказали, какие нарушения выявляют перед началом учебного года
Перед началом учебного года создаются целые комиссии, которые контролируют наличие пешеходных переходов около школ, работу светофоров и наличие ограждений вокруг образовательных учреждений.
Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел России генерал-майор Владимир Кузин рассказал слушателям программы "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда" о том, какие нарушения фиксируются чаще всего.
Так, оказалось, что у многих возникают проблемы с выходом с территории школы. Двери калитки не должны выходить непосредственно на проезжую часть, поскольку ребенок может резко выскочить на дорогу. Также, по словам Кузина, часто бывает стерта дорожная разметка, сломаны светофоры.
В таких случаях комиссия МВД направляет предписания ответственным собственникам дорог, в основном, муниципальным властям. На устранение нарушений дается определенный срок, если работа не выполнена - предусмотрено наказание.
"Безопасность - дело общее", - подчеркнул генерал-майор в беседе с ведущими Антоном Челышевым и Натальей Агре.
Сайт kp.ru писал, что ранее в МВД России рассказали также о проводимых ведомством мерах профилактики дорожно-транспортного травматизма среди детей.
Чаще всего около школ бывают сломаны светофоры или стерта дорожная разметка.Заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел России генерал-майор Владимир Кузин рассказал слушателям программы "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда" о том, какие нарушения фиксируются чаще всего.
ИСТОЧНИК KP.RU