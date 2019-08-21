Захарова попросила МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке

СЕГОДНЯ 02:48 2019-08-21T02:48:53+03:00

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в соцсети опубликовала пост, который адресован ее турецким коллегам и министерству иностранных дел Турции. Она попросила оказать помощь девочке, которая пострадала в Бордуме. Руку подростка засосало в трубу бассейна.

- Посольство России в Турции, Генконсульство в Анталье делают все возможное для помощи пострадавшей девочке и родителям. Заряжено все и все! Но я хотела бы еще напрямую обратиться к турецким коллегам, включая МИД Турции, чтобы они сделали максимум не необходимого, а в принципе реального для ребенка, чей отдых закончился так трагически, - пишет Захарова.

Она также уточнила, что в среду, 21 августа состоится видео-конференция, в ходе которой будет принято решение о возможной эвакуации подростка.

Ранее сайт kp.ru писал, что 18 августа рука юной россиянки попала в насос бассейна. После отключения аппарата помочь ребенку не удалось. Персонал гостиницы смог вытащить девочку лишь с частью трубы. Ее состояние эксперты оценивают как критическое. Российское посольство в Турции отслеживает ситуацию с пострадавшей девочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU