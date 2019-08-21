В Китае семь человек погибли в результате оползней и наводнений
В Китае в результате сильных дождей в провинции Сычуань на юго-западе страны погибли семь человек, шестеро получили ранения и травмы. Еще 24 местных жителя считаются пропавшими без вести. Около 60 людей оказались заблокированы административной зоне Волонг.
Сообщается, что власти эвакуировали несколько десятков тысяч человек, среди которых местные жители и туристы. Сильный ливень привел к отключению водоснабжения, электричества, некоторые дороги оказались заблокированы.
Власти оценивают ущерб от стихии в сотни миллионов долларов. В пострадавшие от стихии районы отправились больше 200 спасателей.
Ране сайт rp.ru писал, что более 85 тысяч человек эвакуированы из-за тайфуна «Лекима» в Китае. В результате стихии в северо-восточно провинции Цзилинь обрушилось около 250 жилых зданий
ИСТОЧНИК KP.RU