СЕГОДНЯ 06:12 2019-08-21T06:12:13+03:00

В Китае семь человек погибли в результате оползней и наводнений Фото: REUTERS

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В Китае в результате сильных дождей в провинции Сычуань на юго-западе страны погибли семь человек, шестеро получили ранения и травмы. Еще 24 местных жителя считаются пропавшими без вести. Около 60 людей оказались заблокированы административной зоне Волонг.

Сообщается, что власти эвакуировали несколько десятков тысяч человек, среди которых местные жители и туристы. Сильный ливень привел к отключению водоснабжения, электричества, некоторые дороги оказались заблокированы.

Власти оценивают ущерб от стихии в сотни миллионов долларов. В пострадавшие от стихии районы отправились больше 200 спасателей.

Ране сайт rp.ru писал, что более 85 тысяч человек эвакуированы из-за тайфуна «Лекима» в Китае. В результате стихии в северо-восточно провинции Цзилинь обрушилось около 250 жилых зданий

ИСТОЧНИК KP.RU