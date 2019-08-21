Росстат подсчитал траты россиян на табак и алкоголь
В среднем россияне тратят 3% общих потребительских расходов на покупку алкоголя и табака. Соответствующие данные приводит Росстат.
Как сообщает статистическое ведомство, больше всего доля затрат на алкогольные и табачные изделия оказалась у жителей Еврейской автономной области (6%), за ней следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (5,7%), Хакасия и Костромская область (по 4,3%).
Меньше всего на алкоголь и табак тратят в Чечне (0,1%) и Ингушетии (0,3%), Тройку замыкает Карачаево-Черкесия (1,2%),
В крупнейших российских городах - Москве и Санкт-Петербурге данные показатель составляет 3,4% и 2,7% соответственно.
Напомним, накануне, Министерство здравоохранения России разработало специальную программу «Укрепление здоровья работающих», в которой предлагает работодателям заботиться о здоровье своих сотрудников: тестировать их на употребление алкоголя при помощи алкотестеров, штрафовать за перекуры.
ИСТОЧНИК KP.RU