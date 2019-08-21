СЕГОДНЯ 08:15 2019-08-21T08:15:47+03:00

Росстат подсчитал траты россиян на табак и алкоголь Фото: Евгения ГУСЕВА

Больше всего общих потребительских расходов на покупку алкогольных напитков и табачных изделий тратят жители Ямало-Ненецкого автономного округа

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В среднем россияне тратят 3% общих потребительских расходов на покупку алкоголя и табака. Соответствующие данные приводит Росстат.

Как сообщает статистическое ведомство, больше всего доля затрат на алкогольные и табачные изделия оказалась у жителей Еврейской автономной области (6%), за ней следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (5,7%), Хакасия и Костромская область (по 4,3%).

Меньше всего на алкоголь и табак тратят в Чечне (0,1%) и Ингушетии (0,3%), Тройку замыкает Карачаево-Черкесия (1,2%),

В крупнейших российских городах - Москве и Санкт-Петербурге данные показатель составляет 3,4% и 2,7% соответственно.

Напомним, накануне, Министерство здравоохранения России разработало специальную программу «Укрепление здоровья работающих», в которой предлагает работодателям заботиться о здоровье своих сотрудников: тестировать их на употребление алкоголя при помощи алкотестеров, штрафовать за перекуры.

ИСТОЧНИК KP.RU