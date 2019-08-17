Россиян будут штрафовать за перекуры и обменивать сигареты на яблоки

Министерство здравоохранения России предложило работодателям штрафовать сотрудников за перекуры. Такая идея прописана в программе «Укрепление здоровья работающих». В документе говорится, что на каждом предприятии или в офисе стоит разработать систему поощрений и штрафов за подверженность пагубной привычки. Работодателям предлагается высчитать, сколько можно вычесть из получки того или иного сотрудника, исходя из частоты его отлучек в курилку.

НЕ ПО БУКВЕ ЗАКОНА

В Минздраве подчеркивают, что это только рекомендация. Но, судя по всему, они противоречат действующему трудовому законодательству страны. Во-первых, работодатель вообще не вправе штрафовать сотрудника – такого понятия в трудовом законодательстве нет. Есть выговоры, увольнение, но не штрафы.

Да и поощрения не особо вяжутся с буквой закона.

- Запрещена какая бы то ни было дискриминация при установлении коллективным договором или локальными нормативными актами условий оплаты труда, включая условия премирования. Привилегии для некурящих сотрудников можно расценить как дискриминацию, - считает начальник правового управления Роструда Алексей Анохин.

Но у работодателя все-таки законные полномочия, чтобы наказывать курильщиков рублем. О них недавно рассказал все тот же Роструд:

- Работодатель обязан оплачивать работнику только рабочее время, которое тот фактически отработал. А также время, в течение которого работник правомерно отсутствовал, но за ним сохранялись место работы и заработная плата, например, отпуск, командировки и так далее. Если из-за опозданий, перекуров, чаепитий и тому подобного человек не отработал положенное время, то оплачивать его работодатель не должен.

Впрочем, в реальности к этой норме прибегают нечасто, если речь не идет о каких-то совсем уж вопиющих случаях. Все-таки трудно уследить за каждым сотрудником, чтобы высчитать проведенное им с сигаретой в руках время. Для этого, того и гляди, придется отдельного человека нанимать. Или предлагать коллегам «стучать» друг на друга: поощрения адептам здорового образа жизни Минздрав тоже рекомендует. Так что заложив курящего товарища, можно будет и премию получить. Только вот вряд ли это поспособствует здоровой атмосфере в коллективе.

ЯБЛОКО ВМЕСТО СИГАРЕТЫ

Рекомендации Минздрава во многом фиксируют уже сложившуюся тенденцию. Недавнее исследование портала SuperJob показало, что в каждой пятой российской компании перекуры и так запрещены. Правда, в остальных дымить разрешают, а где-то даже непосредственно на рабочем месте.

36% опрошенных рассказали, что выходят на перекур 3-4 раза в день. А 24% этого мало, и они берутся за сигарету пять и больше раз в день. Три из четырех опрошенных заявили, что им хватает на пагубную привычку пять минут. И только 3% респондентов предпочитают проводить в курилке больше десяти минут за раз.

Кстати, у Минздрава в программе «Укрепления здоровья работающих» есть идеи, чем заменить перекуры. Советуют расставить в офисе или в цехе тарелки с фруктами и организовать зоны для физической активности. Чтобы можно было съесть яблоко или поподтягиваться, если организм требует никотина.

Шкала выздоровления от курения.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И ЭКОНОМИКЕ

- Тех, кто курит, у нас сейчас, к счастью, 30%, а это на 21% меньше, чем было до начала активной антитабачной кампании, - рапортует заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Под активной кампанией чиновник имеет в виду запрет дымить в общественных местах, устрашающие наклейки на пачках сигарет и тому подобные меры.

Наступление на курильщиков идет по всем фронтам. В декабре 2018 Верховный суд вынес резонансное решение, согласно которому любители сигарет обязаны компенсировать вред соседям, в окна которых попадает их дым.

Больше того, в антитабачной концепции Минздрава говорится о постепенном выводе табака с рынка после 2050 года. К тому моменту, согласно планам чиновников от медицины, курить будет только каждый 20-й россиянин.

Ежегодно от болезней, вызванных курением, в стране умирает до полумиллиона человек. Согласно проведенному несколько лет назад исследованию, экономика России теряет полтора процента ВВП из-за проблем, связанных с табаком.

- При оценке ущерба мы учитывали множество факторов: расходы на лечение болезней, вызванных курением, траты на борьбу с незаконным оборотом табачных изделий, расходы на профилактику. Посчитали также ущерб от пожаров, начавшихся от неосторожно выброшенного окурка, - объясняет директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Конечно, бюджет получает акциз с продажи каждой пачки сигарет. Но эти доходы в разы меньше, чем потери от курения – всего 0,32% от ВВП.

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