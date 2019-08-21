2019-08-21T12:47:38+03:00
Общество

Продукцию, состав которой не соответствует указанному на упаковке, предложили конфискововать

Соответствующее предложение уже направлено в Роспотребнадзор
Ася РОМАНЧУК
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Продукцию, которая не соответствует составу, указанному на упаковке, могут изымать из магазиновПродукцию, которая не соответствует составу, указанному на упаковке, могут изымать из магазиновФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России могут начать изымать из магазинов товары, состав которых не соответствует тому, что указано на упаковке. Соответствующее предложение поступило от Роскачества и оно уже направлено Роспортребнадзор и Общественный Совет при нем.

На сегодняшний день с полок магазинов могут убрать только ту продукцию, которая небезопасна и может нанести вред здоровью человека. Речь идет как о продуктах питания, так и о товарах легкой промышленности и других.

Например, когда под видом сливочного масла продается спред.

- Если в сливочном масле содержание растительных жиров достигает 50%, а на упаковке это не указано, то продукт фальсифицирован и называться сливочным маслом он уже не может, - прокомментировал «Известиям» председатель Союза потребителей России Петр Щелищ.

В свою очередь, генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов подчеркнул, что принятие поправок не должны создавать дополнительные препятствия для добросовестных товаропроизводителей.

- Одно дело, когда потребителя сознательно вводят в заблуждение в части состава продукта, другое – если присутствуют незначительные нарушения маркировки, например, использование некорректного шрифта или отсутствие какого-либо значка, — отметил эксперт. — Такие оплошности не должны приводить к строгому наказанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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