В магазинах появятся полки для богатых: Минсельхоз предложил запретить ставить рядом молочные и молокосодержащие продукты

СЕГОДНЯ 14:51 2018-07-31T15:51:43+03:00

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В продаже засилье полунатуральной еды. Производители все чаще животный жир заменяют дешевым растительным. Классика жанра - "молоко" и "сыр" с пальмовым маслом. Такие товары скромно называют «продуктами». Не творог, а «творожный продукт», не молоко, а «молочный продукт». По данным Роспотребнадзора, только в 2017 году еды с приставкой «продукт» в магазинах стало на 30% больше.

Проблема в том, что внешне эти суррогаты не сильно отличаются от настоящей еды. Лежит на полке десять сыров – все порезаны треугольничками, все желтые, на всех что-то про сыр написано, даже пахнуть могут одинаково. Только половина – это «продукт», а половина – настоящий сыр. Но если не приглядываться, то можно и не разобраться.

Выгодна такая мимикрия лишь производителям суррогатов. Нам же, покупателям, - нужна определенность. Правительство пошло навстречу - с 15 июля заработали поправки в техрегламент «О безопасности молока и молочной продукции». По новым правилам, товары в магазине надо называть так, чтобы сразу было понятно: есть там соя или пальмовое масло или нет. Пример: «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра».

Но одних предупреждающих надписей показалось мало. Теперь в планах Минсельхоза и Минпромторга ввести в магазинах отдельные полки для «продуктов».

- Над соответствующим законом идет работа в правительстве, - рассказал «КП» источник в Роспотребнадзоре. – Натуральное молоко, сыр, творог будут лежать на одной полке, а еда с заменителями – на другой. Это планируется сделать, чтобы люди лучше понимали, какие товары они покупают.

Фактически в магазинах появятся полки для богатых и полки для бедных. Потому что с учетом стоимости молока самый дешевый натуральный сыр будет стоить 450-500 рублей. Но у нас в стране только официально 19,3 млн бедняков. Эти люди не смогут выложить столько денег за настоящий сыр.

Зато беднякам по карману сырный продукт за 200 рублей/кило. И их полка в магазине - с едой, напичканной заменителями. Да, стыдно. Да понятно, что бутерброд на завтрак окажется с «молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира, произведенным по технологии сыра». А что делать?

- Пищевая ценность сырного продукта может быть даже выше, чем у натурального, - рассказал «КП» научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, академик РАН Виктор Тутельян. – И все «продукты» безопасны для организма. Сыр с заменителями может быть даже вкуснее натурального. Нет ничего плохого в том, чтобы есть такие «продукты». Другое дело, что покупатели должны знать, что они берут – натуральные еду или с растительным жиром.

Техрегламент о безопасности молока разрабатывался долго, так как он един для ЕАЭС – требовались согласования всех стран-участниц. А требование о разных магазинных полках - чисто внутрироссийское. Принять - никаких препятствий.

Заседание правительства, на котором обсудят разделение молочки на полках, пройдет уже на этой неделе.