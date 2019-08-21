2019-08-21T13:18:55+03:00
Происшествия

Из-за турбулентности травмы получили 35 пассажиров самолета Маврикий-Мадрид

У пострадавших синяки и порезы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Из-за турбулентности травмы получили 35 пассажиров самолета Маврикий-МадридИз-за турбулентности травмы получили 35 пассажиров самолета Маврикий-МадридФото: Алексей БУЛАТОВ
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Во время снижения самолет, следовавший из Маврикия в Мадрид, попал в зону турбулентности. Свидетели заметили как воздушная машина начала резко терять высоту в 300 метрах от земли. Находившиеся в салоне пассажиры пытались защититься от падающих вещей, началась паника.

Самолет рейса 838 удалось благополучно посадить около 8 часов вечера во вторник 20 августа. К медикам за помощью обратились 35 пассажиров. Как пишет El Mundo, у пострадавших синяки, ссадины и порезы.

- Я заново родился. Мы думали, самолет разобьется, - признался один из пассажиров.

Люди благодарили пилотов, которые смогли посадить воздушное судно в непростых условиях. С условиями сложнее этих пришлось столкнуться 15 августа пилотам А321. После того, как у самолета отказал двигатель, пилоты смогли посадить машину прямо в кукурузном поле возле аэропорта "Жуковский». Причиной технических проблем стало попадание в двигатель птицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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