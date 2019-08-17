«Не отвлекайте, у нас эвакуация»: опубликована расшифровка переговоров пилотов самолета А321

Пилоты Аirbus 321 «Уральских авиалиний» практически сразу после взлета подали сигнал об аварийной ситуации. Опубликована расшифровка переговоров экипажа с диспетчерами. Напомним, самолет утром 15 августа совершил жесткую посадку спустя несколько минут после взлета из аэропорта Жуковский. Причиной отказа двигателя стало попадание птиц.

Судя по переговорам с диспетчерами, которые опубликовал интернет проект Baza, пилотов предупреждали о потенциальной опасности:

Обозначения:

Гордый — радиопозывной аэропорта Жуковский.

СЖР178 — позывной борта рейса U6178.

ПАН-ПАН — сигнал аварийной ситуации.

Переговоры с авиадиспетчером:

06:11:39 — 06:11:57

Пилот: Гордый старт, СЖР 178, предварительный ВПП 12.

Диспетчер: СЖР 178, доброе утро! Занимайте исполнительный ВПП 12. Ветер у земли 110 градусов, 4 метра в секунду.

06:12:28 — 06:12:51

Пилот: СЖР 178. К взлёту готов.

Диспетчер: ВПП 12. Взлёт разрешаю, отдельные перелёты птиц. СЖР 178: ВПП 12, взлетаю, СЖР 178.

06:14:10 — 06:14:21

Пилот: СЖР, ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН, СЖР.

06:14:29 — 06:14:39

Диспетчер: СЖР 178.

Пилот: ПАН ПАН, ПАН ПАН, ПАН ПАН, СЖР 178. One engine failure.

Диспетчер: SVR 178, your decision.

06:14:55 — 06:15:09

Пилот: Разрешите обратным разворотом. Высота.

Диспетчер: Разрешил обратным заход.

Пилот: Обратным заход разрешили, СЖР 178.

Разворачивать самолет не стали, как объяснил позже капитан самолета Дамир Юсупов, он понял, что до аэропорта было не дотянуть. Воздушное судно резко стало терять высоту. Ближайшее место, где можно было сесть, кукурузное поле.

Первые, кто узнал о подвиге пилотов, были все те же диспетчеры. Судя по расшифровке, они не могли поверить в то, что самолет можно было посадить в такой экстремальной ситуации и обойтись без жертв. Про число пострадавших они несколько раз переспрашивали экипаж:

Пилот: Свердловский, просим скорую помощь и службу спасения.

Диспетчер: Ожидаем. Высота ваша и сколько пассажиров на борту?

Пилот: Высота. Мы выполнили, сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа.

Диспетчер: Ещё раз повторите.

Пилот: 226 и 7 членов экипажа.

Диспетчер: 226 пассажиров и 7 членов экипажа?

Пилот: 7 членов экипажа.

06:16:52 — 06:16:57

Диспетчер: СЖР 178, где находитесь?

Пилот: Минуту, СЖР 178. Аварийный маяк сработал?

Диспетчер: Ещё раз. Повторите.

Пилот: Аварийный маяк у нас сработал?

Диспетчер: Нет, не сработал.

06:18:11 — 06:18:22

Диспетчер: Наблюдаю сию, СЖР 178.

Пилот: Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров.

06:19:18 — 06:19:45

Диспетчер: СЖР 178, доложите обстановку.

Пилот: Все пассажиры эвакуированы, СЖР 178.

Диспетчер: Пострадавшие, жертвы, подскажите.

Пилот: Жертв нет, пострадавших попозже.

06:25:36 — 06:27:31

Диспетчер: СЖР 178, не подскажете количество пострадавших?

Пилот: Пострадавших нет.

Диспетчер: СЖР 178, вас понял, пострадавших нет. Все эвакуированы, правильно понимаю?

Пилот: Все эвакуированы. Вы нашли наше местонахождение? Мы маяк аварийный включили.

Диспетчер: Все аварийные службы оповещены.

Пилот: Спасибо.

Пассажиры уверены, что 15 августа теперь их второй день рождения. Самолет пилоты посадили без шасси, он буквально скользил по кукурузному полю. Когда люди сошли на землю по надувным трапам, начали целовать землю, обниматься, многие крестились и все без исключения считают пилотов героями.

Того же мнения оказались и в Кремле. Президент России Владимир Путин присвоил Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звание Героев России. Остальным членам экипажа Президент вручил Орден Мужества.

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