2019-08-21T13:52:48+03:00
В мире

Космический электромобиль Илона Маска совершил первый оборот вокруг Солнца

Tesla Roadster преодолел расстояние в 1,2 миллиарда километров
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Космический электромобиль Илона Маска совершил первый оборот вокруг СолнцаКосмический электромобиль Илона Маска совершил первый оборот вокруг Солнца
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Космический электромобиль Tesla Roadster компании Space X Илона Маска с манекеном Starman на борту совершил первый оборот вокруг Солнца.

Как сообщает портал Space.com, для полого оборота вокруг Солнца машине требуется 557 суток. На данный момент автомобиль уже преодолел расстояние в 1,2 миллиарда километров.

При старте в феврале 2018 года в салоне электромобиля звучала запись песни Дэвида Боуи Life on Mars. В случае, если аккумулятор Tesla еще не перестал функционировать, то эта запись к настоящему моменту уже была повторена более 150 тысяч раз.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 6 февраля прошлого года, тяжелая ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал в Соединенных Штатах. На борту ракеты находился красный Tesla Roadster с одетым в скафандр манекеном Starman за рулем. США внесли запущенный в космос автомобиль в каталог спутников. Машина Илона Маска проходит в реестре под ID номером 43205

elonmuskelonmusk
Starman in Red Roadster
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ИСТОЧНИК KP.RU

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