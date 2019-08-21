2019-08-21T14:40:33+03:00
Происшествия

Машина врезалась в пост ДПС в Подмосковье: трое пострадали

Происшествие произошло на Калужском шоссе
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Сообщается о трех пострадавшихСообщается о трех пострадавшихФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Авария случилась в северо-восточной части Новомосковского административного округа, вблизи деревни Сосенки, на Калужском шоссе, сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Машина на большой скорости влетела в находящийся у дороги пост ДПС. Сообщается о трех пострадавших: двух полицейских и одном гражданском, по всей видимости, водителе машины. Состояние пострадавших пока не известно. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб.

Ранее сайт kp.ru писал о страшном ДТП в Перми, где забитый автобус врезался в бетонную стену. Оказавшийся неподалеку работник Яндекс.Такси тогда бросил заказ и стал вытаскивать людей из поврежденного транспорта. Благодаря его действиям удалось быстро устранить создавшуюся из-за аварии давку, в которой оказавшиеся внизу люди могли получить множественные переломы, а то и задохнуться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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