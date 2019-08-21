«Торнадо-С» получила электронный паспорт
Реактивная система залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С» получила электронный паспорт и выходит на международный рынок. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.
«Система уже получила экспортный паспорт и готова к выходу на международный рынок», - приводят РИА-Новости слова индустриального директора госкорпорации Сергея Абрамова.
По словам индустриального директора Ростеха, главным преимуществом системы заключается в использовании принципиально новых 300-миллиметровых управляемых реактивных снарядов с дальностью стрельбы до 120 километров
Как сообщается на сайте госкорпорации, «Торнадо-С» предназначен для огневого поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов. РСЗО обеспечивают проведение стрельб боекомплектом систем «Смерч».
Как сообщал ранее сайт kp.ru, мае этого года первая бригада реактивных систем залпового огня нового поколения поступила в российскую армию и началась их опытно-промышленная эксплуатация.
ИСТОЧНИК KP.RU