СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-21T14:17:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Реактивная система залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С» получила электронный паспорт и выходит на международный рынок. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Система уже получила экспортный паспорт и готова к выходу на международный рынок», - приводят РИА-Новости слова индустриального директора госкорпорации Сергея Абрамова.

По словам индустриального директора Ростеха, главным преимуществом системы заключается в использовании принципиально новых 300-миллиметровых управляемых реактивных снарядов с дальностью стрельбы до 120 километров

Как сообщается на сайте госкорпорации, «Торнадо-С» предназначен для огневого поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов. РСЗО обеспечивают проведение стрельб боекомплектом систем «Смерч».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, мае этого года первая бригада реактивных систем залпового огня нового поколения поступила в российскую армию и началась их опытно-промышленная эксплуатация.

ИСТОЧНИК KP.RU