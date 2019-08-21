Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России

СЕГОДНЯ 14:40 2019-08-21T14:40:05+03:00

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Роскомнадзор заблокировал на территории России сайты - zapretno.info и nv.ua (украинское издание «Новое время»), так как они содержат материалы, оскорбляющие гимн РФ.

- материалы на страницах сайтов zapretno.info и nv.ua оскорбляют общество и государство, выражают явное неуважение к ним, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Роскомнадзор уже просил администрацию этих порталов удалить противоправную информацию. Однако требования не были выполнены в указанный срок. Поэтому ведомство приняло решение заблокировать оба сайта.

Напомним, не так давно Роскомнадзор добился удаления оскорбительного ролика на YouTube. На видео показано сожжение российского флага и надругательство над гербом. Ведомство дважды обращалось к видеохостингу с просьбой удалить ролик, однако YouTube проигнорировал эти требования. И только на третий раз хостинг удалил видео.

ИСТОЧНИК KP.RU