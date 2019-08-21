МИД России: Москва ждёт конкретных предложений по возвращению России в G7

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-21T14:31:30+03:00

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Москва ждет четко сформированных предложений по вопросу возвращения России в «Большую восьмерку». Соответствующие заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Должны быть сформированы предложения, если они есть, и переданы российской стороне на рассмотрение», - сказала представитель внешнеполитического ведомства радиостанции «Говорит Москва».

Захарова подчеркнула, что «семерка» должна первым делом перенести обсуждение данной темы «из публично-развлекательной в профессиональную сферу».

Напомним, в телефонном разговоре ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон договорились обсудить вопрос возвращения России в «восьмерку» на первой сессии G7 в Биаррице с 24 по 26 августа. Глава Белого дома поддержал лидера Франции в его стремлении вернуться к формату G8 с участием России уже в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU