Порошенко вместе с семьей уехал отдыхать в Норвегию

СЕГОДНЯ 14:55 2019-08-21T14:55:57+03:00

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В воскресенье, 18 августа, бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию самолетом коммерческой авиации, который осуществляет чартерные перелеты из аэропорта Киева.

«Он прилетел в воскресенье 18 числа в 12.26 по местному времени из Киева, аэропорт "Жуляны". Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH»,- передает агентство «Украинские новости» слова очевидцев..

По данным издания, экс-президент незалежной прилетел в норвежский город Олесунн, известный рыболовецким туризмом, с населением в 40,8 тысяч человек. Другие подробности пребывания Порошенко в Норвегии пока не уточняются.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, накануне Суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать новое уголовное дело в отношении в отношении бывшего лидера незалежной. Его и экс-главу МИД Украины Павла Климкина подозревают в злоупотреблении служебным положением.

ИСТОЧНИК KP.RU