2019-08-21T11:26:47+03:00
Политика

Суд Киева обязал возбудить уголовное дело против Порошенко и Климкина

Экс-президента Украина и бывшего главу украинского МИДа подозревают в злоупотреблении служебным положением [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Суд Киева обязал возбудить уголовное дело против Порошенко и Климкина.Суд Киева обязал возбудить уголовное дело против Порошенко и Климкина.Фото: REUTERS
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Суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины начать новое уголовное дело в отношении бывшего президента незалежной Петра Порошенко и экс-главы украинского МИДа Павла Климкина по факту возможных злоупотреблений служебным положением.

«Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений служебным положением министром иностранных дел Павлом Климкиным и экс-президентом Петром Порошенко», - сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой материалы суда.

Напомним, в начале августа Госбюро Украины начало расследование нового уголовного дела об отдыхе бывшего главы незалежной на Мальдивах по поддельным документам. Порошенко и его окружение также подозревают в отмывании денег в Панаме, скрытии преступных доходов, хищениях в армии, злоупотреблением полномочий.

Таким образом, экс-президент накопил больше десятка обвинений, по большинству из них он проходит как свидетель.

Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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