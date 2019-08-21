«Искандеры» оснастили беспилотниками и квадрокоптерами

СЕГОДНЯ 15:08 2019-08-21T15:08:53+03:00

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Бригады ракетных комплексов «Искандер-М» и «Точка-У» оснастили многофункциональными беспилотниками дальнего радиуса действия «Орлан-10» и квадрокоптерами. В начале этого года, после успешно проведенных учений в Забайкалье, в Минобороны было принято принципиальное решение о формировании беспилотных подразделений .

Тогда в ходе маневров операторы беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) обеспечивали действия ракетной бригады Восточного военного округа: обследовали территорию в районе передвижения «Искандеров», искали подходящее место для оборудования огневых позиций.

У беспилотных летальных аппаратов – разные задачи. «Орланы» позволяют самостоятельно находить цели на поле боя и наводить на них ракетные системы в режиме реального времени. У квадрокоптеров — защитная функция. Они сопровождают колонны на марше и на боевых позициях, высматривая вражеских диверсантов с помощью оптики. Кроме того, данные аппараты оснащены системами, обнаруживающими радиоэлектронное излучение.

— Хотя у «Орланов» дальность гораздо меньше, чем у «Искандеров» (120 км и 500 км соответственно), в радиусе их действия командиры ракетных бригад смогут достаточно долго следить за целью и производить пуск в нужный момент. Кроме того, они смогут отслеживать результаты своей работы,— рассказал "Известиям" военный эксперт Антон Лавров.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в ближайшие годы квадрокоптеры появятся в дивизиях и бригадах Сухопутных и Воздушно-десантных войск, а также у спецназовцев и морских пехотинцев. Согласно планам военного ведомства, один из взводов в каждой роте беспилотников будет укомплектован именно мини-БПЛА.

ИСТОЧНИК KP.RU