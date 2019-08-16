Появилось видео с испытаний российского БПЛА «Охотник»

СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-16T13:02:41+03:00

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Появились новые кадры с испытания новейшего боевого комплекса «Охотник». Беспилотник был создан АО «Компания «Сухой» и сейчас идет тестирование разработки.

Долгое время новинка держалась в строжайшем секрете. В начале августа первые кадры с тестирования появились в сети, теперь приоткрыть завесу тайны решили в Минобороны.

Военное ведомство показало на что способен беспилотник. Тестирование проходит на одном из аэродромов в Подмосковье. Сопровождает «Охотника» истребитель Су-30. Боевые машины выполняют проход над полосой, маневрирование. Также на кадрах отчетливо заметны работа механизации крыла и бортовой номер аппарата 071.

Во время испытаний не стали убирать шасси – это продиктовано соображениями безопасности.

В военном ведомстве отметили, что беспилотник почти незаметен на радарах, а благодаря современной радиотехнической аппаратуре он может вести разведку на больном удалении от аэродрома базирования.

Управляется машина с земли, дистанционно, сообщает сайт телеканала «Звезда»

Ранее сообщалось, что «охотник» представляет собой «летающее крыло», покрытое специальными материалами. Работу над машиной называли приоритетной для военного ведомства.

Планируется, что новинка начнет поступать в войска в декабре 2019 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726335" frameborder="0"></iframe> Видео испытания российского БПЛА "Охотник".

ИСТОЧНИК KP.RU