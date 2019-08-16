Появилось видео с испытаний российского БПЛА «Охотник»
Появились новые кадры с испытания новейшего боевого комплекса «Охотник». Беспилотник был создан АО «Компания «Сухой» и сейчас идет тестирование разработки.
Долгое время новинка держалась в строжайшем секрете. В начале августа первые кадры с тестирования появились в сети, теперь приоткрыть завесу тайны решили в Минобороны.
Военное ведомство показало на что способен беспилотник. Тестирование проходит на одном из аэродромов в Подмосковье. Сопровождает «Охотника» истребитель Су-30. Боевые машины выполняют проход над полосой, маневрирование. Также на кадрах отчетливо заметны работа механизации крыла и бортовой номер аппарата 071.
Во время испытаний не стали убирать шасси – это продиктовано соображениями безопасности.
В военном ведомстве отметили, что беспилотник почти незаметен на радарах, а благодаря современной радиотехнической аппаратуре он может вести разведку на больном удалении от аэродрома базирования.
Управляется машина с земли, дистанционно, сообщает сайт телеканала «Звезда»
Ранее сообщалось, что «охотник» представляет собой «летающее крыло», покрытое специальными материалами. Работу над машиной называли приоритетной для военного ведомства.
Планируется, что новинка начнет поступать в войска в декабре 2019 года.
Видео испытания российского БПЛА "Охотник".
ИСТОЧНИК KP.RU