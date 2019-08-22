ЦБ может получить права блокировать сайты пирамид и мошеннических организаций
Центральный Банк России может получить право блокировать сайты пирамид и мошеннических организаций до решения суда. Это возможно уже осенью, сообщили руководители профильных комитетов Госдумы и Совфеда Анатолий Аксаков и Николай Журавлёв.
Именно они выступают авторами законопроекта, который закрепляет за регулятором данное право. Документ уже принт в первом чтении, но дальше не продвинулся, так как встретил сопротивление МВД и Минкомсвязи. В силовом ведомстве посчитали, что это затруднит проведение оперативных мероприятий.
Принципиальный момент документа — решение о запрете онлайн-ресурсов будет принимать единолично председатель Центробанка, уточнил Анатолий Аксаков.
После того, как решение принято, ЦБ напрямую обращается в Роскомнадзор и онлайн-ресурс ограничивается в работе.
Вместе с этим, регулятор сможет подавать иск в суд о нарушении сайтом «прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц». Сейчас таких полномочий у Банка России нет.
Благодаря простоте процедуры, решение будет исполняться в течении нескольких дней, пишет газета «Известия».
Ранее в Ассоциации банков России предложили наделить кредитные учреждения правами блокировать банковскую карту получателя подозрительных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU