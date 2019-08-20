Банки предлагают блокировать карты при получении подозрительных средств
Ассоциация банков России настаивает на предоставлении кредитным учреждениям права блокировать банковскую карту получателя подозрительных средств. Об этом сообщил вице-президент АБР Алексей Войлуков.
Сейчас подозрительная транзакция может быть прервана лишь на этапе списания денег со счета. Даже если клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств уже нет.
Члены ассоциации предлагают разрешить блокировать карту получателя на два дня, а в случае обращения отправителя в полицию - на 30 рабочих дней. С инициативой внесения соответствующих поправок в закон о национальной платежной системе выступил управляющий директор департамента кибербезопасности Сбербанка Сергей Велигодский. Его единогласно поддержали все члены ассоциации.
Дальнейшее обсуждение инициативы состоится в рамках заседания комитета по информационной безопасности АБР 27 августа. К обмену мнениями присоединятся представители Центрального банка России, передает "Коммерсантъ".
Сайт kp.ru писал, что ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "КП" говорила об обязанности банков минимизировать мошеннические операции, когда у клиента пытаются украсть деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU