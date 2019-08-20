Банки предлагают блокировать карты при получении подозрительных средств

СЕГОДНЯ 07:39 2019-08-20T07:39:57+03:00

Сейчас транзакция может быть прервана лишь в момент списания денег со счета

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Ассоциация банков России настаивает на предоставлении кредитным учреждениям права блокировать банковскую карту получателя подозрительных средств. Об этом сообщил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Сейчас подозрительная транзакция может быть прервана лишь на этапе списания денег со счета. Даже если клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств уже нет.

Члены ассоциации предлагают разрешить блокировать карту получателя на два дня, а в случае обращения отправителя в полицию - на 30 рабочих дней. С инициативой внесения соответствующих поправок в закон о национальной платежной системе выступил управляющий директор департамента кибербезопасности Сбербанка Сергей Велигодский. Его единогласно поддержали все члены ассоциации.

Дальнейшее обсуждение инициативы состоится в рамках заседания комитета по информационной безопасности АБР 27 августа. К обмену мнениями присоединятся представители Центрального банка России, передает "Коммерсантъ".

Сайт kp.ru писал, что ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью "КП" говорила об обязанности банков минимизировать мошеннические операции, когда у клиента пытаются украсть деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU