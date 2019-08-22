Минтруд даст оценку четырехдневной рабочей неделе до конца сентября

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-22T11:00:54+03:00

Эксперты уверены, что такой шаг приведет к падению ВВП примерно на 20 процентов

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Минтруд до 30 сентября предоставит в правительство свою позицию по вопросу четырехдневной рабочей недели. Чиновники ответят на основной вопрос: как именно повлияет изменение графика работы на экономику, производительность труда и социальную сферу. Эксперты уже высказали свою позицию, оценив потери в 20 процентов ВВП.

В действующей редакции Трудового кодекса россияне должны трудиться 40 часов в неделю. Если же сократиться число рабочих дней, то трудовой день вырастет с 8 до 10 часов в неделю.

Кстати, Россия входит в тройку стран, где работают больше всего. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2017 году наши сограждане трудятся в среднем 1,98 тыс. часов в год. Для сравнения, в Южной Корее и Мексике по 2,02 тыс. и 2,26 тыс. часов в год соответственно. Этот же показатель в германии равен 1,36 тыс.часов.

- Среди минусов сокращенной рабочей недели – падение производительности труда. Кадровый голод в отрасли, где работают 247, но при этом у людей появится больше времени для улучшения здоровья, родители смогут находиться с детьми. Появится больше времени на учебу, а это очень важно — ведь мы шагаем в цифровую экономику и знания постоянно устаревают , - комментирует «Известиям» член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов.

Многие эксперты указывают, что переход на сокращенный вариант рабочей недели наоборот приведет к увеличению роста заболеваемости, так как будет повышенная нагрузка на организм человека.

Ранее врач-кардиолог отметил, что сокращение рабочей недели одним это пойдет на пользу, а другим ударит по сердцу и сосудам

ИСТОЧНИК KP.RU