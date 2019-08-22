2019-08-22T11:00:54+03:00
Экономика

Минтруд даст оценку четырехдневной рабочей неделе до конца сентября

Эксперты уверены, что такой шаг приведет к падению ВВП примерно на 20 процентов
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments2
округ сокращения рабочей недели до сих пор ведутся спорыокруг сокращения рабочей недели до сих пор ведутся спорыФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Минтруд до 30 сентября предоставит в правительство свою позицию по вопросу четырехдневной рабочей недели. Чиновники ответят на основной вопрос: как именно повлияет изменение графика работы на экономику, производительность труда и социальную сферу. Эксперты уже высказали свою позицию, оценив потери в 20 процентов ВВП.

В действующей редакции Трудового кодекса россияне должны трудиться 40 часов в неделю. Если же сократиться число рабочих дней, то трудовой день вырастет с 8 до 10 часов в неделю.

Кстати, Россия входит в тройку стран, где работают больше всего. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2017 году наши сограждане трудятся в среднем 1,98 тыс. часов в год. Для сравнения, в Южной Корее и Мексике по 2,02 тыс. и 2,26 тыс. часов в год соответственно. Этот же показатель в германии равен 1,36 тыс.часов.

- Среди минусов сокращенной рабочей недели – падение производительности труда. Кадровый голод в отрасли, где работают 247, но при этом у людей появится больше времени для улучшения здоровья, родители смогут находиться с детьми. Появится больше времени на учебу, а это очень важно — ведь мы шагаем в цифровую экономику и знания постоянно устаревают , - комментирует «Известиям» член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов.

Многие эксперты указывают, что переход на сокращенный вариант рабочей недели наоборот приведет к увеличению роста заболеваемости, так как будет повышенная нагрузка на организм человека.

Ранее врач-кардиолог отметил, что сокращение рабочей недели одним это пойдет на пользу, а другим ударит по сердцу и сосудам

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Российские ученые предложили использовать борщевик для аккумуляторов
"Негодная политика": Пушков прокомментировал условия возврата России в G8
Новая Зеландия возмущена продажей "манифеста" стрелка Тарранта на Украине
Стали известны имена осужденных Украиной россиян, которых готовят к обмену
Эксперты назвали самые популярные треки среди российских регионов
Мошенники обманули армянского певца Марта Бабаяна почти на 3 млн рублей
Иран представил зенитно-ракетную систему собственного производства
Истребители Израиля дважды поразили цели ХАМАС
Помпео обсудил Гренландию с главой МИД Дании
В Госдуме предложили снизить налог для многодетных матерей с 13 до 4 процентов
"Похороны" санкций против РФ: Киев недоволен встречей Путина и Макрона
Захарова ответила Зеленскому на предложение вернуть Крым ради участия России в «большой восьмерке»
Минфин против повышения возраста покупки спиртного до 21 года
В Калифорнии упал и загорелся самолет с пассажирами на борту
ЦБ может получить права блокировать сайты пирамид и мошеннических организаций
Скончался известный ученый-сейсмолог Сергей Федотов
Украинский журналист призвал полностью разорвать отношения с Россией
Суд над экстрадированным в США Никулиным начнется в марте 2020 года
Польский ресторатор оскорбил украинцев
В Подмосковье опрокинулся автобус, пострадали восемь человек
Составлен список компьютерных игр для внесения в школьную программу
Вышла 19-ая серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино"
Корабль "Союз" с роботом "Федором" отправился на МКС
В США мужчина, потерявшийся в лесу, пять дней выживал на сверчках, ягоде и воде из ручья
США озвучили сроки создания гиперзвуковых ракет
В Британии снимут документальный фильм о Путине
США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»
В Калифорнии после неудачного взлета загорелся легкомоторный самолет