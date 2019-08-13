Профсоюзы предлагают перейти на четырехдневную рабочую неделю

Письмо с предложением ограничиться четырьмя рабочими днями направила в Минтруд Федерация независимых профсоюзов России. Кивают на западный опыт.

- Все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени (до 40 часов в неделю), находятся на высоком уровне социально-экономического развития. И в целом продолжительность рабочего времени в мире постепенно снижается, - отметила заместитель руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская.

Четырехдневную рабочую неделю для россиян анонсировал в июне премьер-министр Дмитрий Медведев. Он заявил, что за таким расписанием будущее. Медведев привел в пример «одну новозеландскую компанию», которая ввела для своих сотрудников третий выходной. В результате производительность труда выросла на 20%. То есть человек, зная, что у него не так много трудового времени, работает лучше.

Судя по цифрам статистики, нам о таком пока только мечтать.

- Когда-нибудь мы перейдем на четырехдневку. Но сейчас в России производительность труда в 2,9 раза меньше, чем в ЕС. Или в полтора раза, если учесть разницу в курсах валют. Но все равно у нас не настолько высокая производительность, чтобы думать о лишнем выходном.

Все упирается именно в производительность труда.

- Не важно, пять рабочих дней или четыре, в любом случае нужно покрывать необходимый объем работы. Больше выходных для людей не означает, что заводы должны производить меньше. Для такого решения необходимо развитие технологий, автоматизации производства. Чтобы вместо нас роботы работали, - сказал «КП» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - В России это пока, к сожалению, не так развито. Чем вкладываться в новые технологии, легче и выгодней привлечь побольше сравнительно дешевой рабочей силы. Пока положение дел такое, говорить о сокращении рабочей недели не приходится.

Как показал опрос ВЦИОМ, 48% населения против такой инициативы. Однозначно за только 29% опрошенных.

Вряд ли полстраны у нас такие отъявленные трудоголики. Люди просто боятся потерять в деньгах.

Такое нередко происходит и сейчас. В трудные времена предприятия переходят на укороченную рабочую неделю, чтобы экономить на зарплатах сотрудников.

- Идею сокращения рабочей недели мы предлагаем при обязательном сохранении прежнего размера зарплаты, - подчеркнула Елена Косаковская.

Инициативу профсоюзов поддержали в Госдуме.

- Такой переход позволит людям получить большее время для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о здоровье, - заявил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. - Новая экономика требует от человека не столько определенного количества часов, сколько качества работы в эти часы. А человек, имеющий больше времени для отдыха и повышения своей квалификации, безусловно, будет работать производительнее.

Депутат подчеркнул, что вести разговор о четырехдневке стоит только при сохранении зарплаты людей. Возможно, уже в сентябре вопрос начнут обсуждать в Госдуме.

Как вам идея перейти на 4-х дневную рабочую неделю?.Опрос

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