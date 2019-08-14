Врач-кардиолог о сокращении рабочей недели: одним это пойдет на пользу, а другим ударит по сердцу и сосудам

Федерация независимых профсоюзов России выступила с предложением осчастливить россиян: перейти на 4-дневную рабочую неделю.

«Все европейские страны, входящие в первую десятку по наименьшей продолжительности рабочего времени (до 40 часов в неделю), находятся на высоком уровне социально-экономического развития. И в целом продолжительность рабочего времени в мире постепенно снижается», - пояснили в ФНПР. Большинство экономических экспертов, которых опросила «Комсомолка», считают, что для нашей страны пока это все же преждевременная мера. В России производительность труда и так сейчас почти в 3 раза меньше, чем в Евросоюзе. А что думают о лишнем выходном врачи?

Как известно, на первом месте среди причин потери здоровья и преждевременного ухода из жизни россиян, как и во многих других странах, сердечно-сосудистые заболевания. Гипертония, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркты и инсульты. Нескончаемые стрессы на работе, переутомление и перегрузки не могут не вносить свой вклад в развитие таких болезней. Значит, переход на 4-дневку с точки зрения здоровья был бы полезен? Об этом мы спросили врача-кардиолога, ведущего научного сотрудника Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, эксперта Лиги здоровья нации Ольгу Молчанову.

- Все зависит от профессии и характера работы, - поясняет врач. - Если сократить рабочее время для тех, кому нужно выполнять планы, сдавать проекты и тому подобное, то у таких людей окажутся недоделанными какие-то дела. Либо придется напрягаться еще сильнее, чтобы успеть. То есть фактически возрастет и физическая нагрузка, и моральный стресс. Все это может ударить по сердечно-сосудистой системе даже сильнее, чем нынешняя 5-дневная рабочая неделя с более-менее сложившимся распределением нагрузок.

С другой стороны, есть профессии, связанные с рутинной работой (как правило, такие, где зарплата зависит не от выработки, а повременная. - Авт.). Человеку изо дня в день приходится сидеть с бумагами или, скажем, за кассой. Такая рутина сама по себе является стрессом, вызывает выгорание и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В этом случае сокращение рабочей недели, скорее всего, пошло бы на пользу.

- А не получится ли, что в освободившееся время люди начнут злоупотреблять - едой, алкоголем, лежанием на диване?

- Все зависит от человека, конечно. Но, судя по набирающей популярность моде на ЗОЖ, люди скорее начнут тратить появившееся время на поддержание своего здоровья, обследования, занятия спортом.

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