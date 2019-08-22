2019-08-22T14:03:16+03:00
Политика

Депутаты Косова проголосовали за роспуск парламента

Внеочередные выборы состоятся в конце сентября-начале октября
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Депутаты непризнанного Косова проголосовали за самороспуск парламентаДепутаты непризнанного Косова проголосовали за самороспуск парламентаФото: REUTERS
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Косовские депутаты почти единогласно высказались в пользу роспуска парламента. Такое решение было принято на голосовании в рамках экстренного заседания в четверг, 22 августа.

В пользу самороспуска высказались 88 из 105 присутствовавших на заседании депутатов, против - лишь один. Трансляция голосования велась на сайте парламента непризнанной республики.

"Парламент распущен. Заседание окончено", - объявил спикер Кадри Весели.

Теперь должны состояться внеочередные выборы в законодательный орган. Наиболее вероятной датой их проведения считается 6 октября или конец сентября.

Сайт kp.ru писал, что ранее этим летом премьер-министр самопровозглашенного Косова Рамуш Харадинай объявил об отставке. Он ушел с поста после того, как был вызван в Гаагу в качестве подозреваемого по делу о военных преступлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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