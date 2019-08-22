Политолог объяснил, почему стоит ждать окончания антироссийских санкциях

СЕГОДНЯ 15:01 2019-08-22T15:01:17+03:00

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Украинский дипломат Роман Бессмертный высказал мнение, что встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона станет «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.

Политолог и публицист Андрей Ваджра согласен со словами дипломата. Рано или поздно санкции будут отменены, единственный вопрос - это срок.

Специалист уверен, что Европа может снять ограничительные меры уже через полгода. Это связано с тем, что в ЕС и США теряют интерес к Украине.

- Планы, которые были связаны с Украиной у американцев и европейцев, не осуществились, да и Россия уже не та, что была в 2013 году. Скорее всего, после запуска «Северного потока-2» вопрос прекращения санкций будет решаться оперативнее, - рассуждает политолог.

Он так же отметил, что позитивная тональность встречи Макрона и Путина объясняется тем, что европейская правящая элита несет большие убытки.

- И Макрон — единственный человек, которого можно отправить к Путину с подобной миссией. Переговоры прошли удачно, - комментирует ФАН Андрей Ваджра.

ИСТОЧНИК KP.RU