Путин заявил, что работа по прокладке "Северного потока-2" в Финляндии завершена
Российский лидер Владимир Путин сообщил о полном завершении работ на финском участке "Северного потока-2".
Напомним, в сентябре прошлого года началась прокладка участка газопровода через исключительную экономическую зону Финляндии.
- Могу проинформировать о том, что сегодня закончена работа на финляндском участке, финской исключительной экономической зоне, - подчеркнул Путин.
Также президент РФ поблагодарил Финляндию за "прагматичный подход" к строительству участка, пишет "РИА-Новости".
Говоря о характере и уровне российско-финляндских отношений, Путин согласился с высокой оценкой, которую им дал Ниинисте.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Финляндии Саули Ниинисте в начале переговоров поприветствовал Владимира Путина фразой на русском. Финский политик заявил, что рад новой встрече с российским лидером.
ИСТОЧНИК KP.RU