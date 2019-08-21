2019-08-21T19:15:30+03:00
Политика

Путин заявил, что работа по прокладке "Северного потока-2" в Финляндии завершена

В сентябре прошлого года началась прокладка участка газопровода через исключительную экономическую финскую зону
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Путин заявил, что работа по прокладке "Северного потока-2" в Финляндии завершенаПутин заявил, что работа по прокладке "Северного потока-2" в Финляндии завершенаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский лидер Владимир Путин сообщил о полном завершении работ на финском участке "Северного потока-2".

Напомним, в сентябре прошлого года началась прокладка участка газопровода через исключительную экономическую зону Финляндии.

- Могу проинформировать о том, что сегодня закончена работа на финляндском участке, финской исключительной экономической зоне, - подчеркнул Путин.

Также президент РФ поблагодарил Финляндию за "прагматичный подход" к строительству участка, пишет "РИА-Новости".

Говоря о характере и уровне российско-финляндских отношений, Путин согласился с высокой оценкой, которую им дал Ниинисте.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент Финляндии Саули Ниинисте в начале переговоров поприветствовал Владимира Путина фразой на русском. Финский политик заявил, что рад новой встрече с российским лидером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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