2019-08-22T16:21:26+03:00
Общество

Airbus А321 полностью подготовлен к эвакуации

Следственный Комитет и комиссия МАК завершили работу на месте аварийной посадки воздушного судна
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Airbus А321 полностью подготовлен к эвакуацииAirbus А321 полностью подготовлен к эвакуацииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 22 августа, Следственный Комитет России и комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершили работу на месте экстренную посадку Airbus А321 на поле около подмосковного аэропорта Жуковский. Об этом сообщает авиакомпания «Уральские авиалинии».

«22 августа СК России и комиссия МАК завершили работу на месте происшествия. На данный момент на месте инцидента работают инженеры и авиатехники авиакомпании "Уральские авиалинии"», - говориться в сообщении авиаперевозчика.

«Уральские авиалинии» сообщили, что воздушное судно полностью подготовлено к эвакуации: топливо удалено, элементы систем, содержащие жидкости и газы - гидроаккумуляторы, пожарные баллоны и кислородные баллоны - разряжены или сняты, также все ценные блоки и двигатели. Авиакомпания не собирается использовать части данного самолет в будущем

Как сообщал сайт kp.ru, ранее МАК заявил, что бортовые самописцы Airbus A321 находятся в нормальном состоянии и на данный момент продолжается анализ содержащихся на них данных, а в работе по расследованию принимают участие представители Росавиации и уполномоченный представитель французского бюро расследования.

Первые кадры аварийной посадки самолета А-321 в Жуковском.Лайнер "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в кукурузном поле возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского. После взлета в двигатель самолета попала птица, он загорелся, стойки шасси подломились и лайнер лег "на брюхо"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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