2019-08-22T16:30:54+03:00
Общество

Минпросвещения против включения компьютерных игр в школьную программу

В ведомстве опасаются, что уроки по киберспорту могут переутомить школьников
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минпросвещения против включения компьютерных игр в школьную программуМинпросвещения против включения компьютерных игр в школьную программуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство просвещения не поддержало идею «Института развития интернета» о включение компьютерных игр в школьную программу в качестве факультативных уроков по киберспорту. В пресс-службе ведомства сообщили, что подобное нововведение приведет к переутомлению учеников.

«Однако отметим, что школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся», - передает ТАСС сообщения Минпросвещения, где тем не менее признали, что геймификация имеет место в развитии современных образовательных технологий.

Как писал ранее сайт kp.ru, эксперты АНО «Институт развития интернета» при консультации Федерации компьютерного спорта России отправили в Министертво просвещения письмо со списком киберспортивных дисциплин для школьной программы. В перечень вошли Dota 2, FIFA 19, Minecraft и другие. В институте сообщили, что подобные факультативы помогут развить у детей стратегическое и логическое мышление

ИСТОЧНИК KP.RU

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