Учёные узнали, как продлить жизнь

СЕГОДНЯ 17:23 2019-08-22T17:23:28+03:00

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Любой вид физической активности, независимо от её интенсивности, способствует продлению жизни людей среднего и старшего возраста - к такому выводу пришли британские ученые. В исследовании приняло участие 36 тысяч человек, чей возраст был 40 лет и старше. На протяжении 6 лет специалисты наблюдали за людьми, которые были поделены на 4 группы по интенсивности ежедневных физических нагрузок.

У самых активных участников исследования риск преждевременной смерти снизился на 73%. В группе с меньшей физической нагрузкой - на 66%. Сидячий образ жизни признан главным врагом долголетия. Проводя каждый день по 9-10 часов в кресле, человек повышает риски преждевременной смерти более чем в два раза.

Специалисты British Medical Journal отметили, что интенсивная прогулка каждый день длительностью 24 минуты способна значительно снизить влияние отрицательных факторов на продолжительность жизни.

Ранее сайт kp.ru писал о четырех факторах, влияние которых значительно увеличивает смертность людей среднего и пожилого возраста: это злоупотребление алкоголем, курение, низкая физическая активность и нерациональное питание. В противовес этому, ходьба и прогулки на свежем воздухе – эффективный и доступный почти каждому способ улучшить своё здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU