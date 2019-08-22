2019-08-22T20:13:41+03:00
Общество

В Росстате назвали самые распространенные среди российской молодежи заболевания

На первом месте оказались психические расстройства
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Росстате назвали самые распространенные среди российской молодежи заболеванияВ Росстате назвали самые распространенные среди российской молодежи заболеванияФото: REUTERS
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Росстат, ссылаясь на данные Минздрава РФ, назвал наиболее распространенные среди российской молодежи заболевания.

Таким образом, на первом месте оказались психические расстройства. В 2018 году количество молодых пациентов в возрасте до 39 лет с впервые в жизни установленным диагнозом составило более 231,8 тысячи человек.

На втором месте - наркологические расстройства. Сообщается, что в 2018 году в России у 107,8 тысячи молодых пациентов зафиксировали различные расстройства. связанные с употреблением запрещенных веществ.

"Бронза", по данным Минздрава, у ВИЧ-инфекции. В прошлом году зафиксировали более 34,7 тысячи пациентов в возрасте до 34 лет, которым был впервые поставлен такой страшный диагноз.

Более того, в 2018 году у 22,6 тысячи человек в возрасте до 34 лет впервые обнаружили туберкулез. За этот же год более чем у 18,4 тысячи человек до 34 лет нашли злокачественные новообразования, пишет "ФАН".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями. По мнению наших сограждан, одними из причин возникновения рака являются плохая экология и курение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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