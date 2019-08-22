Группы в ОК смогут комментировать, упоминать других и ставить классы

СЕГОДНЯ 20:54 2019-08-22T20:54:44+03:00

Владельцы групп теперь могут оставлять комментарии от имени группы к публикациям, изображениям и видео других групп и пользователей Фото: Одноклассники

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Социальная сеть Одноклассники запустила новые возможности для коммуникации групп и пользователей. Группы теперь смогут комментировать любой тип контента от своего имени, упоминать другие сообщества и пользователей, а также ставить классы к любым комментариям на своей странице. Пользователи при этом также смогут упоминать группы в своих публикациях и комментариях, а группы будут получать уведомления об этих упоминаниях и смогут на них оперативно реагировать.

Новые инструменты помогут брендам настроить работу с обратной связью, обратить на себя внимание, а также повысить вовлеченность пользователей в свой контент. Администраторам групп медиа и популярных пабликов также будут полезны новые функции для более персонифицированного подхода к работе с аудиторией.

Комментирование

Владельцы групп теперь могут оставлять комментарии от имени группы к публикациям, изображениям и видео других групп и пользователей. Так, группы могут приходить в комментарии к пользователям и отвечать им, решая проблемы или спорные ситуации, связанные с брендом. Пользователи при этом смогут пообщаться с брендом, задать вопрос специалисту и узнать о новинках.

В настройках приватности групп и пользовательских профилей модераторы и пользователи сами дают разрешение группам на комментирование их контента. Если паблик будет слишком активен в комментировании, его можно заблокировать.

Оставлять комментарии от имени группы смогут сообщества, созданные не менее месяца назад, в которых при этом не менее 1000 участников.

Упоминания

Группы смогут не только оставлять комментарии для своих клиентов и других пользователей, но и упоминать их в своих комментариях. Ранее они уже могли это делать, но только в публикациях.

Новые возможности по упоминаниям будут полезны брендам для коммуникаций с клиентами: можно, например, выделить пользователей, победивших в конкурсе от бренда.

С помощью упоминаний можно потребовать у конкурентов публичного ответа на провокационный вопрос, указать им на ошибку или подначить шуткой. Клиенты обязательно обратят внимание на «битву брендов».

Классы

Владельцы групп также получили возможность ставить «классы» под постами на странице своей группы. Такая механика поможет группам отмечать активность своих пользователей и тем самым взаимодействовать с ними. Автор комментария при этом получит уведомления в разделе «События».

Новые инструменты уже доступны в веб-интерфейсе ОК, в мобильной версии соцсети и в приложениях для iOS и Android.

ИСТОЧНИК KP.RU