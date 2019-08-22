2019-08-22T23:00:53+03:00
Общество

БАМу на юбилей подарят уникальную фотовыставку

Ее откроют через месяц около Курского вокзала
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«Вокзал города Тында. 7 июля 2019 года» фотографа Станислава Залесова - одна из работ мультимедийного проекта «БАМ — 45 лет»«Вокзал города Тында. 7 июля 2019 года» фотографа Станислава Залесова - одна из работ мультимедийного проекта «БАМ — 45 лет»
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1 октября, в день компании ОАО «РЖД», в Москве откроется фотовыставка, посвященная юбилею Байкало-Амурской магистрали. В арт-комплексе «Винзавод» около Курского вокзала можно будет увидеть работы, сделанные известными фотографами специально для этого проекта. В 2019 года они проводили съемки по всему маршруту магистрали, чтобы показать, каким является БАМ сегодня. мы будем знакомить вас с лучшими работами.

Еще больше фото - на www.бам45.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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