БАМу на юбилей подарят уникальную фотовыставку

СЕГОДНЯ 23:00 2019-08-22T23:00:53+03:00

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1 октября, в день компании ОАО «РЖД», в Москве откроется фотовыставка, посвященная юбилею Байкало-Амурской магистрали. В арт-комплексе «Винзавод» около Курского вокзала можно будет увидеть работы, сделанные известными фотографами специально для этого проекта. В 2019 года они проводили съемки по всему маршруту магистрали, чтобы показать, каким является БАМ сегодня. мы будем знакомить вас с лучшими работами.

Еще больше фото - на www.бам45.рф

ИСТОЧНИК KP.RU