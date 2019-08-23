«Пародия на холодную войну»: Ле Пен прокомментировала позицию ЕС по возвращению России в G8

СЕГОДНЯ 07:29 2019-08-23T07:29:55+03:00

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Страны Евросоюза демонстрируют пародию на холодную войну, выступая против возвращения России в «Большую восьмерку». Соответствующие заявление сделала лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Противостоя возвращению России в новый G8, ЕС показывает нам абсурдную пародию на холодную войну», — написала политик в своем Twitter, подчеркнув, что подобная позиция «абсолютно непродуктивна для интересов стран Европы».

Как писал ранее сайт kp.ru, страны ЕС выступили против возвращения к формату «восьмерки» без значительного прогресса в реализации Минских соглашений. Ранее такую позицию открыто высказали премьер-министр Британии Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Напомним, лидеры Соединенных Штатов и Франции, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон высказались за «воссоздание» G8 и договорились вынести на обсуждение данную тему на сессии G7 в Биаррице с 24 по 26 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU