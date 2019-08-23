2019-08-23T14:25:49+03:00
Экономика

Прожиточный минимум в России увеличили из-за роста цен на продукты

Среднее значение по стране - 11 185 рублей
Людмила КАЮМОВА
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Увеличение прожиточного минимума вызвано главным образом повышением стоимости продуктов питания.Увеличение прожиточного минимума вызвано главным образом повышением стоимости продуктов питания.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Министерство труда РФ установило размер прожиточного минимума (ПМ) за второй квартал 2019 года. В целом по стране он составил 11 185 рублей, для работающих людей – 12 130 рублей, для пенсионеров – 9 236 рублей, для детей - 11 004 рубля.

По сравнению с аналогичными показателями первых трех месяцев 2019 года, величина ПМ выросла в среднем на 4%: на 3,8% - для пенсионеров, на 4,1% - для трудоспособного населения, ровно на 4% - для детей и на душу населения. Как сообщает Консультант Плюс, увеличение прожиточного минимума вызвано главным образом повышением стоимости продуктов питания в 2019 году на 3,8%.

В июле сайт kp.ru рассказывал о правилах расчета прожиточного минимума для пенсионеров, утвержденных кабинетом министров РФ. Новая схема призвана повысить уровень социальной поддержки пожилых людей и избежать занижения размера ПМ для этой категории населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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