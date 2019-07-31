Медведев пояснил, как по новым правилам будет рассчитываться прожиточный минимум для пенсионеров

СЕГОДНЯ 02:37 2019-07-31T03:04:21+03:00

Премьер-министр России подчеркнул, что эта мера повысит уровень социальной поддержки пожилых людей

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев пояснил, что единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, от которого зависит размер социальных надбавок, повысит уровень поддержки пожилых людей.

Кроме того, по его словам, такая мера «позволит избежать необоснованного занижения прожиточного минимума» в регионах. Глава российского правительства уточнил, что сумма будет рассчитываться исходя из ситуации в каждом конкретном регионе и ориентироваться на прожиточный минимум пенсионера по стране в целом за последние два квартала.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, во вторник, 29 июля, кабмин утвердил новую схему расчета прожиточного минимума для пенсионеров, Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление.

По данным Росстата, средний размер пенсии в июне этого года составил 14 168 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU