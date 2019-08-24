Минобороны Турции начало новую антитеррористическую операцию в Ираке

СЕГОДНЯ 14:32 2019-08-24T14:32:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Вооруженные силы Турции объявили о начале новой антитеррористической операции «Лапа-3» (Pençe-3) на севере Ирака против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турецкой Республики.

«Операция Pençe-3 в районе Синат-Хафтанин на севере Ирака началась 23 августа. Целью ее является обеспечение безопасности границы, ликвидация террористов и их убежищ в этом районе», - говорится в сообщении турецкого ведомства.

Отмечается, что в операции задействованы сухопутная военная техника, беспилотные летательные аппараты, самолеты ВВС и гаубицы Firtina.

Как писал ранее сайт kp.ru, 13 июля Турция объявила начало операции «Лапа-2», целью которой являлось также уничтожение укрытий террористов на севере Ирака.

Операция «Лапа» на севере Ирака турецкие вооруженные силы начали в конце мая этого года. За это армии Турции нейтрализовали более 60 членов РПК.

ИСТОЧНИК KP.RU