Первый президент Украины назвал бессмысленной старую редакцию гимна

СЕГОДНЯ 16:07 2019-08-25T16:07:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал старую редакцию гимна страны и назвал ее бессмысленной. Речь идет об одной конкретной фразе: "Ще не вмерла Украiна" ("Еще не умерла Украина"), которая была изменена лишь в 2003 году после утверждения нового текста Верховной Радой.

"Правильно "ы", а не "а": "еще не умерли Украины и слава, и воля". То есть, не умерли слава и воля страны, а не "еще не умерла Украина", а дальше что — бессмысленность: и слава, и воля", - посетовал экс-глава государства в эфире телеканала "112 Украина".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU