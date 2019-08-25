2019-08-25T16:07:37+03:00
Политика

Первый президент Украины назвал бессмысленной старую редакцию гимна

Леонид Кравчук рассказал, что власти очень спешили принять госсимволы, а потому допустили ошибку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал старую редакцию гимна страны и назвал ее бессмысленной. Речь идет об одной конкретной фразе: "Ще не вмерла Украiна" ("Еще не умерла Украина"), которая была изменена лишь в 2003 году после утверждения нового текста Верховной Радой.

"Правильно "ы", а не "а": "еще не умерли Украины и слава, и воля". То есть, не умерли слава и воля страны, а не "еще не умерла Украина", а дальше что — бессмысленность: и слава, и воля", - посетовал экс-глава государства в эфире телеканала "112 Украина".

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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