Пожар возле ЦНИИмаш в Королеве охватил площадь 600 кв. метров

СЕГОДНЯ 18:20 2019-08-25T18:40:38+03:00

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Площадь пожара в одном из зданий, граничащих с территорией Центрального научно-исследовательского института машиностроения в Королеве, составила 600 квадратных метров. Речь идет о помещениях, принадлежащих ООО "Никелевый штейн". Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

Пожар возник днем в воскресенье, 25 августа. В 16:27 возгорание удалось локализовать, а в 17:19 было ликвидировано открытое горение, передает ТАСС.

Причины возникновения пожара пока не называются. Известно лишь, что горела кровля. Данных о пострадавших не поступало.

Сайт kp.ru писал, что 15 июня пожар произошел на территории самого ЦНИИмаша - загорелась крыша одного из цехов института. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Угрозы функционированию российского Центра управления полетами не было. Обошлось без жертв и пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU