2019-06-15T23:22:33+03:00
Происшествия

Роскосмос: пожар в ЦНИИ машиностроения не создал угроз Центру управления полетов

В настоящее время причины возгорания устанавливаются
Марина ВЕНЦОВА
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Пожар в ЦНИИмаш не создал угрозы Центру управления полетамиПожар в ЦНИИмаш не создал угрозы Центру управления полетамиФото: Ольга Крыльцова
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В Роскосмосе сообщили, что пожар, который произошел в здании на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в Королеве, не создал угрозы функционированию российского Центра управления полетами (ЦУП).

"Угроз функционированию ЦУП и собственности госкорпорации "Роскосмос" нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

По данным Роскосмоса, возгорание было ликвидировано силами МЧС. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее ТАСС сообщил, что пожар на крыше одного из цехов ЦНИИмаш ликвидирован. По его данным, никто не пострадал.

Сайт kp.ru писал, что 14 июня пожар вспыхнул в двухэтажном здании в самом центре Москвы по адресу Пречистенка, дом 36. На глазах десятков очевидцев огонь за считанные минуты охватил кровлю. К счастью, в этот момент внутри строения никого не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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