В России остается лишь один регион, которому не грозит дефицит мужчин
Сейчас в стране на тысячу представителей "сильного пола" приходится 1154 женщины
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Соотношении проживающих в России мужчин и женщин по-прежнему имеет перевес в сторону "слабого пола" и в долгосрочной перспективе ничего не изменится. Единственным регионом, которому не грозит дефицит мужчин остается Чукотка.
Эксперты считают, что такая пропорция связана с повышенными рисками смертности мужчин. Об этом говорится в прогнозе Росстата до 2036 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU