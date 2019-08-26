2019-08-26T07:18:26+03:00
Общество

В России остается лишь один регион, которому не грозит дефицит мужчин

Сейчас в стране на тысячу представителей "сильного пола" приходится 1154 женщины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Соотношении проживающих в России мужчин и женщин по-прежнему имеет перевес в сторону "слабого пола" и в долгосрочной перспективе ничего не изменится. Единственным регионом, которому не грозит дефицит мужчин остается Чукотка.

Эксперты считают, что такая пропорция связана с повышенными рисками смертности мужчин. Об этом говорится в прогнозе Росстата до 2036 года.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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