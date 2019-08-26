Глава Мюнхенской конференции объяснил, почему не стоит возвращаться к G8

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-26T10:21:43+03:00

Вольфганг Ишингер считает, что такое решение негативно скажется на Украине и репутации западных стран

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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что Россию не стоит возвращать в состав G8. Он понимает, что так было бы логичней, ведь с участием Москвы проще решать мировые проблемы, но существует и вероятность возникновения негативного эффекта.

Так, Украина почувствует себя преданной, а западные страны "потеряют лицо".

"Это было бы мощной пощечиной для Украины, сокрушительным поражением для наших украинских партнеров. Запад же в целом потерял бы лицо в морально-политическом плане", - сказал Ишингер.

При этом он признал, что формат G8 был очень полезен, и многие считали исключение из него России "тактической ошибкой". Сокращенная до семи стран группа перестала играть главенствующую роль в мировой политике, а между западными странами пропало единство, подчеркнул глава конференции в интервью Die Welt.

Сайт kp.ru писал, что накануне Франция и США выказались за возвращение России в G7, однако ряд других стран, таких как Германия и Великобритания, идею не поддержали. Тогда было предложено пригласить представителей Москвы на саммит в качестве гостей, но окончательное решение еще не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU