2019-08-26T11:14:29+03:00
Общество

Госпитализированного с инфарктом Петра Мамонова готовят к операции

Об этом рассказала жена актера
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актер попал в больницу 24 августаАктер попал в больницу 24 августаФото: ТАСС
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Актера Петра Мамонова ждет операция. В больницу, напомним, он попал 24 августа. Коллеги артиста рассказали, что Мамонов пережил инфаркт. В связи с его плохим самочувствием отменили все ближайшие концерты. Поклонников попросили молиться за его здоровье. Спустя несколько дней сам Петр Мамонов смог прокомментировать свое состояние:

- Будем лечиться. Ничего страшного.

В больничной палате он пообщался со священником, читает Евангелие. Супруга актера и музыканта Ольга Мамонова в беседе с ТАСС рассказала о предстоящей операции. В детали вдаваться не стала, сообщив только, что врачи оценивают состояние ее мужа, как стабильное.

Зрителю Петр Мамонов запомнился по главной роли в фильме «Остров». Картина собрала большое количество наград, только «Золотых орлов» шесть штук, столько же премий «Ника».. Актеру присудили первое место в номинации «Лучшая мужская роль первого плана».

Актер считает себя религиозным человеком. Во многих интервью он рассказывает о своем понимании веры и предназначении человека на земле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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